Prudence à Ottawa face à l'élection américaine

Le premier ministre Justin Trudeau demeure sans surprise prudent face à l’issue encore incertaine de l’élection présidentielle américaine.

«Il y a un processus électoral en cours aux États-Unis et évidemment, comme tout le monde, on continue de le suivre. On va continuer de regarder attentivement ce qui se passe», s’est-il contenté de dire, mercredi, à son arrivée à une réunion du caucus libéral.

Le suspense à savoir qui, de Donald Trump ou de Joe Biden, gagnera la Maison-Blanche pourrait encore durer plusieurs jours.

Le candidat républicain et président sortant a déjà crié victoire, dans la nuit de mardi à mercredi, mais des millions de votes par correspondance devaient encore être dépouillés.

«Je pense que pour les 24 prochaines heures, le premier ministre du Canada doit s’abstenir de mettre son doigt dans la trappe à souris. Il y a une certaine prudence qui s’impose», a pour sa part soutenu le chef bloquiste Yves-François Blanchet.

Ce dernier a déjà clairement exprimé son souhait que l’ex-vice-président Joe Biden l'emporte. Il a toutefois souligné, mercredi, qu’il a la liberté de se prononcer de la sorte en tant que chef d’opposition qui n’aspire pas à devenir premier ministre du Canada.

Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh a aussi fait savoir qu’il aimerait que M. Trump se fasse montrer la porte. Quant au leader conservateur Erin O’Toole, il s’est abstenu d’émettre des préférences.