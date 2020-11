Saguenay: de jeunes adultes font un accident dans la forêt à Saint-Jean-Vianney

Après s’être aventurés avec une camionnette dans des sentiers mal entretenus, quatre jeunes adultes ont été blessés, dont une femme qui l’a été plus grièvement, mardi soir, dans un secteur boisé et mal éclairé de Saint-Jean-Vianney, à Saguenay.

Selon les constatations du Service de police de Saguenay (SPS), le groupe a emprunté des chemins de terre en mauvais état et s’est retrouvé au sommet d’une butte dans la forêt. En voulant en redescendre, la personne aux commandes aurait perdu le contrôle du véhicule. Celui-ci aurait pris de la vitesse et fait des tonneaux, éjectant trois des occupants.

C’est l’une des victimes qui a contacté les services d’urgence vers 22h20. Elle a mentionné que quatre personnes étaient blessées à la suite de l’embardée, dont une jeune femme qui était inconsciente et qui se trouvait sous le véhicule, d’après le récit du SPS. L’appelant n’était toutefois pas en mesure de donner avec précision leur position géographique.

La jeune femme, âgée de 25 ans et originaire de Saguenay, reposait dans un état «critique», a mentionné la police. Toutefois, mercredi, le corps policier ne disposait pas de nouvelles informations sur son état de santé, et l’on ignore si sa vie pourrait être menacée. Les trois autres victimes, deux frères et une femme dans le début de la vingtaine ont subi des blessures plus légères.

Les policiers ont pu les retrouver au bout d’un moment en ayant recours à la triangulation cellulaire. L’endroit était si difficile d’accès que les policiers ont dû abandonner leur véhicule de patrouille et marcher une vingtaine de minutes, a mentionné le porte-parole du SPS, Bruno Cormier. Des VTT ont finalement été acheminés sur place.

Jusqu’à présent, les policiers ignorent ce qui a amené ces individus à circuler à cet endroit. Ils seront rencontrés par des enquêteurs, si ce n’est pas déjà fait. Un reconstitutionniste a aussi été appelé à analyser la scène.