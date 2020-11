Tensions à l’horizon

Depuis plusieurs semaines, les commentateurs et les analystes espéraient une victoire nette d’un des deux candidats. Dans un pays sous tension, polarisé et grandement affecté par la pandémie, les tensions raciales et une économie qui tourne au ralenti, un résultat franc pouvait permettre d’espérer une transition plus calme ou pacifique.

Selon les informations dont nous disposons au moment d’écrire ces lignes, Donald Trump peut encore espérer obtenir un second mandat, mais il n’écrasera pas son rival.

Si un balayage démocrate a déjà été évoqué, un Joe Biden victorieux devra plus que jamais mettre à profit ses talents de rassembleur.

Pour s’imposer une nouvelle fois, Donald Trump ne pouvait se permettre de perdre les États plus démocrates ravis à Hillary Clinton.

Déjà en début de soirée les résultats de la Floride lui permettaient de garder espoir.

Alors qu’on anticipait également un revirement de situation en Géorgie ou en Caroline du Nord, seul ce dernier État pourrait bien lui échapper.

La muraille des zones rurales

Malgré des inquiétudes bien légitimes pour les républicains au Texas, après avoir fait le plein de votes dans les zones urbaines, la campagne démocrate s’est rivée à la muraille des zones rurales dont le vote n’a été dévoilé que plus tard.

Cette interminable campagne se jouera donc dans cinq États.

Une fois de plus, Donald Trump semble profiter des brèches créées dans le mur démocrate du Wisconsin, du Michigan et de la Pennsylvanie.

Le candidat démocrate peut bien renverser la vapeur en Arizona, ce ne serait pas suffisant pour qu’il devienne le 46e président.

Un pays très divisé

Non seulement on risque de devoir attendre à aujourd’hui pour confirmer un gagnant, mais, peu importe l’identité du vainqueur, le résultat pointera en direction d’un pays très divisé.

Nous étions plusieurs à redouter cette éventualité puisque nous avions en tête les gestes violents posés lors de multiples manifestations qui ont marqué la saison estivale et l’automne.

Si les choses continuent à évoluer comme c’est le cas présentement, tous les regards seront braqués vers la Pennsylvanie, dont le dépouillement est pénible.

Si les chiffres finaux laissent planer le moindre doute, bien des scénarios catastrophes évoqués depuis quelques jours pourraient se matérialiser.

Montagnes russes d’émotions

Il n’est donc pas impossible que nous entendions les deux candidats vociférer, que leurs partisans respectifs descendent dans la rue, que des recomptages se multiplient ou que les armées d’avocats déjà déployées sur le terrain nous fassent vivre de véritables montagnes russes d’émotions.