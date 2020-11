Tout le monde est content à Detroit

Même si les renégociations tendent à devenir de plus en plus difficiles avec l’incertitude entourant le plafond salarial pour les années à venir, le directeur général des Red Wings de Detroit, Steve Yzerman, est fier d’avoir trouvé un terrain d’entente avec Anthony Mantha.

«C'est l'un de nos meilleurs joueurs, un joueur clé de notre équipe, a tout d’abord lancé Yzerman dans une vidéoconférence, mercredi. Chaque négociation de contrat est un peu différente et chaque joueur a des priorités différentes, que ce soit la durée ou non. Nous avons pu parvenir à un accord sur une durée qui fonctionnait pour nous deux et un salaire qui fonctionnait pour nous deux.»

Pas de gaffes

Avec 13 joueurs de la formation actuelle qui devront obtenir de nouveaux contrats l’année prochaine, le membre du Temple de la renommée possède beaucoup de flexibilité pour mettre en place un plan pour faire des Red Wings une équipe prétendante à la coupe Stanley.

Il n’est pas question toutefois de se montrer trop généreux, puisque la situation pourrait se retourner contre lui. La pandémie de COVID-19 pourrait en effet forcer le circuit à garder le même plafond pour plusieurs années.

«Avec beaucoup de nos jeunes joueurs, et je considère Anthony comme l'un de nos plus jeunes joueurs, nous essayons de construire autour de ce groupe. Chaque contrat que nous négocions, nous essayons de faire fonctionner ce que nous essayons de faire. Nous sommes prudents dans ce que nous faisons [en termes de plafond salarial], mais notre intention est de garder ces joueurs et nous avons pu conclure un contrat.»

Maintenant, Mantha devra répondre aux attentes, puisqu’il touchera 5,7 M$ par année pendant quatre ans. Mais pour prouver sa valeur, il devra éviter les blessures.

Lors de la saison 2019-2020, son nom avait en effet été placé sur la liste des blessés après qu’il se soit perforé un poumon dans une escarmouche. Il a raté six semaines. C’était la troisième fois que Mantha se blessait en se battant en venant à la défense d’un coéquipier depuis le début de sa carrière.

«Pour Anthony, le plus important est que je veux qu'il reste en bonne santé, a fait valoir Yzerman. Je suis sûr qu'il veut aussi rester en bonne santé. Trois de ses blessures sont survenues lors de combats. Je n’essaie pas d’encourager nos joueurs à se battre, ou de leur dire qu’ils ne peuvent ou ne doivent pas le faire. C'est un sport physique, cela arrive parfois.»

Mantha, âgé de 26 ans, a totalisé 16 buts et 38 points en 43 parties la saison dernière. Il compte deux saisons de 24 buts ou plus en carrière.