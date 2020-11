LACHANCE, Ernest



À l'Hôpital de Montmagny, le 1er novembre 2020, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Ernest Lachance, époux de madame Pauline Gaumond. Il était le fils de feu monsieur Joseph Lachance et de feu dame Thérèse Fiset. Il demeurait à Montmagny et natif de St-François-de-la-Rivière-du-Sud.Les cendres seront déposées au cimetière de St-François-de-la-Rivière-du-Sud. Il laisse dans le deuil outre son épouse Pauline, ses fils: Daniel (Karine Deschamps), Nicolas (Nancy Chenard); ses sœurs: feu Thérèse (feu Marius Brousseau), Agathe (feu Camil Bilodeau), feu Odette (feu Réal Lemelin (Loraine Morin)), feu Rachel (feu Gilles Casault); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gaumond: Lucille (feu Rolland Pouliot, feu Gaston Bérubé), feu Lise, feu Lisette, Réal, Fernande (Conrad Guérette), Jean-Pierre; ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et amis(e)s. La famille désire remercier le personnel de l'Hôpital et du CLSC de Montmagny, ainsi que la Coop de service à domicile pour leur soutien et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fondation de la Maison d'Hélène. La direction a été confiée à la