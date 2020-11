ST-PIERRE, Florian



À son domicile, le 27 octobre 2020, à l'âge de 76 ans est décédé subitement monsieur Florian St-Pierre, époux de madame Françoise Moreault. Fils de feu dame Germaine Thériault et de feu monsieur Louis-Nazaire St-Pierre, il demeurait à Saint-Aubert-de-L'Islet. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Linda (David Racine) et Louis (Evelyne Duteau); ses petits-enfants: Charles (Anne-Laurie Nadeau), Marianne, Edward et Juliette Racine; Joey, Cédrick et Antoine St-Pierre. Il était le frère et le beau-frère de: feu Robert (feu Isabelle St-Pierre), feu Ulric (Fernande Jean), Marguerite (feu Rosaire St-Pierre), feu Henri-Louis (Madeleine Moreault), Louisette (feu Paul-Aimé Caron), Germain (Mirelle Belzile), Lauréat (feu Odette Pelletier), feu Léon (feu Lise Lefebvre), feu Guy (feu Louise Couture), Lise (feu Jean-Paul Bélanger) et Lisette (feu Clément Bélanger); de la famille Moreault: Madeleine (feu Henri St-Pierre), André (Gaétane Lavoie), Marius (Maureen Blaney) et Pierre (France Lachance). Sont également affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de La Maison d'Hélène pour la maison de soins de fin de vie, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9, www.fondationdelamaisondhelene.org. Des formulaires seront disponibles au salon.Les membres de sa famille vous accueilleront aude 12h30 à 14h30.