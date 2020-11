BISSON, Gilles



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus, le 3 octobre 2020, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Gilles Bisson, fils de feu Octave Bisson et de feu Marie-Anne Gourde. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Lui survit sa sœur Raymonde (feu Roland Gagnon) et de nombreux neveux, nièces et amis. L'ont précédé dans l'éternité: Marie-Ange (Ovila Pouliot), Émilia ndps, Joseph (Zélire Marcoux), Rosaire, Lucie (Donat Bouchard), Adrienne (Lucien Gagnon), Cécile (Joseph Chouinard), Rose-Hélène (Gaston Collin) et Jean-Maurice (Roberte Bégin). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Sanatorium Bégin, Lac-Etchemin, Qc, GOR 1S0.