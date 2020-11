JOBIN, Jean-Paul



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 2 octobre 2020, à l'âge de 85 ans, entouré de ses 4 enfants, est décédé monsieur Jean-Paul Jobin, époux de feu madame Rollande Trudelle, fils de feu madame Desneiges Roy et de feu monsieur Alfred Jobin. Il demeurait à Pont-Rouge.Selon ses volontés, Il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h 30. L'inhumation des cendres suivra la cérémonie. Il laisse dans le deuil ses enfants: Gaétan (Louise Fortin), Pierre (feu Lise Drouin, Guylaine Duchesne), Louise (Benoit Drolet) et Nancy (Martin Beaumont); sa conjointe de vie Micheline Drolet; ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et une arrière- arrière-petite-fille; ses frères et sœurs: feu Raymond (Véronique Tremblay), Roland (feu Germaine Lacroix), feu Henri (feu Louisette Clavet), feu Liliane (feu Claude Garneau), Gabrielle (Gilles Fiset), Denise (feu Laurent Vaillancourt), feu Jean-Claude (Colette Plamondon), Nicole (Hugues Giguère) et Pierrette; ses beaux-frères et belles sœurs: Jacques Trudelle (Denise Rochette) et feu Huguette (feu Grégoire Couture); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire Québec Courriel : info@pq.poumon.ca Site web : www.pq.poumon.ca .