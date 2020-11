MARCOTTE, Lucienne



À Québec, le 23 octobre 2020, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Lucienne Marcotte, épouse de feu Charles-Auguste Belleau, fille de feu monsieur Come Marcotte et de feu madame Georgiana Frenette, native de Portneuf, elle demeurait à Québec. Il a été confié à laMadame Marcotte laisse dans le deuil ses enfants: Lise (Raymond), et Mario; ses petits-enfants: Michel, Luc (Cynthia), Stéphane (Sabrina), Vincent (Marie-Christine) et Audrey (Pierre-Luc); ses arrière-petits-enfants: Henrick, Olivia, Bryan et Léla; son arrière-arrière-petit-fils Pascal. Madame Marcotte laisse ses frères et sœurs: feu Charles-Eugène (feu Germaine Marcotte), feu Lucien (feu Yvonne Frenette), feu René (Marie-Paule Frenette), feu Léo (feu Marie Lockwell), feu Arsène (feu Rose-Aimée Julien), feu Maurice (feu Germaine Langlais), feu Cécile (feu Julien Marcotte), feu Émile (feu Atella Belleau), feu Jean-Paul et feu Eugène; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Belleau: Denise (Gaston Tremblay), Thérèse (feu Jules Germain), Colette (Paul-Émile Germain), feu Jean-Rock (Louisette Légaré),feu Camilien (lise Marcotte) et feu René (feu Thérèse Brière); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de la résidence les Jardins Charlesbourg pour leur dévouement et les bons soins prodigués et un merci bien spécial à madame Bourget et sa fille Lise.