LABRECQUE, Marcel



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 octobre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Marcel Labrecque, fils de feu madame Mathilde Falardeau et de feu monsieur Siméon Labrecque. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil sa fille Lynda; son fils Christian (Nathalie Samson); son petit-fils Steven Boucher (Marie-Chantale Ouellet); ses arrière-petit-fils: Derek Boucher, Keven Labrecque, Daren Labrecque et Dilan Labrecque; son frère Jean-Marc Labrecque (Marie); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du 3e étage (ressources intermédiaires) du Manoir St-Amand pour les bons soins.