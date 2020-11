CLOUET, Yvette Bédard



À son domicile, le 2 novembre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Yvette Bédard, épouse de feu monsieur Emilien Clouet. Elle était la fille de feu monsieur Léopold Bédard et de feu madame Marguerite Sansfaçon. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 9h au centre commémoratifet de là au cimetière paroissial. Madame Bédard laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Sylvie Veilleux), Julie (Richard Giroux) et Alain (Céline Tanguay); ses petits-enfants: François Fillion (Sandra Dumas), Catherine (Kevin Marcoux), Émilie Clouet (Pierre-Alexandre), Léo, Jules, Ovide et Dorine Clouet; ses arrière-petits-enfants: Mia et Nathan; ses frères et sœurs: Roger, Pierrette, Camil, Laurent, Claire, Danielle (Clément Kelly), Pierrette et Claudette à qui nous témoignons notre reconnaissance par sa présence chaleureuse et généreuse à l'endroit de notre mère qu'elle a accompagnée tout au long de sa vie; sa belle-sœur Lucille (feu Raymond Clouet), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.