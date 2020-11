BEAULIEU, Jean-Paul



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 septembre 2020, à l'âge de 97 ans et 7 mois, est décédé monsieur Jean-Paul Beaulieu, époux en premières noces de feu madame Thérèse Fournier et en deuxièmes noces de feu madame Jeannette Gobeil, fils de feu madame Marie Lajeunesse et de feu monsieur Arthur Beaulieu. Il demeurait à Québec.La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, à la, de 9h à 11h.Suivra l'inhumation des cendres au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Il laisse dans le deuil sa fille Hélène et son gendre Jean-Paul Hamel; ses petits-fils: Marc-André, Olivier (Joannie Beauchamp), Frédérick (Paméla Tremblay) et Jérôme (Stéphanie Renaud); ainsi que de plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Jean-Paul est allé rejoindre ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs qui l'ont précédé. La famille tient à remercier sincèrement le personnel de L'Hôpital Laval et de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur attention, dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, Téléphone: 418-527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web www.societealzheimerdequebec.com.