BOUCHARD, Lucienne



À l’Hôpital de Baie-St-Paul, le 31 octobre, à l’âge de 95 ans et 5 mois, est décédée madame Lucienne Bouchard, épouse de feu monsieur Marcellin Sheehy, fille de feu monsieur Adélard Bouchard et de feu dame Rose-Anna Gaudreault. Elle demeurait à Clermont. Elle a été confiée àMadame Bouchard laisse dans le deuil ses enfants: Carmen (feu Clermont Marquis), Louisette (René Julien), Madeleine (Jean Laberge), Francine (Jules St-Pierre), Lise (Marc Larouche), Doris (Jean-Louis Ouellet), Nicole (Yves Forgues), feu Johanne, Alain (Johanne Lamarre); son ami: monsieur Laurent Tremblay; ses 23 petits-enfants et leur conjoint; ses 42 arrière-petits-enfants; sa belle-soeur: Lise Morin; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et amis(es). Elle est allée rejoindre ses frères et ses soeurs: Joseph, Germaine, Francis, Marie-Rose, Georgette, Marie-Paule. La famille tient à remercier chaleureusement la Dre Danielle Gonthier, le personnel du 4ième étage de l’Hôpital de La Malbaie et du centre de convalescence de Baie-St-Paul pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôpital de La Malbaie. Des formulaires seront disponibles sur le site. La direction des funérailles a été confiée à la