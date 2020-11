LIRETTE, Sylvie



À son domicile, le 5 septembre 2020, à l'âge de 54 ans et 7 mois, est décédée madame Sylvie Lirette, fille de madame Gisèle Gagné et de monsieur Marcel Lirette. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre sa mère et son père, ses enfants: Sébastian Lirette Fiset (Laurence Mercier), Samuel Lirette Théberge (Megan Amélie Bourbeau), sa sœur Diane (Serge Beaulieu), son neveu: Kevin Fernandez (Caroline Gonthier), sa nièce Kim Beaulieu (Tanner Chubb); également Pierre Genois et Steve Théberge; ainsi que plusieurs oncles et tantes, cousins, cousines et amis(es). La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 15 h 30.Les cendres seront mises en terre ultérieurement au cimetière Saint-Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.