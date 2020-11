BRAULT, André



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 octobre 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur André Brault, époux de madame Claire Pilon. Né à Montréal, le 7 août 1937. Il était le fils de feu dame Adrienne Desjardins et de feu monsieur Léopold Brault. Il demeurait à Lévis, secteur Charny. Monsieur Brault laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Jean (Manon), Marie-Andrée (Charles), Roger, Marc et Éric (Annie); ses petits-enfants et son arrière-petits-fils. Il laisse également dans le deuil ses frères et sa soeur : Gilles (Marthe), Jean-Denis (Hélène), Michel (feu Nelda), Serge (Lorraine) et Monique (Jacques); plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines, des familles Brault et Pilon, ainsi que ses nombreux voisins et ami(e)s. La famille tient à remercier toute l'équipe médicale des soins intensifs et palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Diabète Québec.https://www.diabete.qc.ca/fr/diabete-quebec/dons/