PERRON, Gisèle



Au Centre d'hébergement du Fargy, le 21 octobre 2020, à l'âge de 89 ans et 4 mois, est décédée madame Gisèle Perron, épouse de monsieur Roger Marcoux. Elle était la fille de feu madame Germaine Desmeules et de feu monsieur Charles-Eugène Perron. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 13h30 au centre commémoratifL'inhumation se fera au cimetière Saint-Charles.Outre époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Claude Fréchette, Guylaine Fréchette, Renée Fréchette (Daniel Blanchet), Christian Fréchette (Rita-Anne Laframboise) et feu André Fréchette; ses petits-enfants: Vincent, Maude, Pierre-Marc, Jean-Nicolas et Geneviève; ses arrière-petits-enfants; sa sœur Raymonde; ses belles-sœurs: Rita (feu Jean-Yves Perron), Mina Lallatti, Georgette (Rodrigue Beaumont), Émilienne (feu René Labbé), Aline et Anne Perkins (feu Richard Marcoux); ses beaux-frères: Roland Marcoux (feu Andrée Gagnon) et Gilles Falardeau (feu Claudette Marcoux); sa filleule Michelle Perron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du 4ième étage du Centre d'hébergement du Fargy de pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Hébergement St-Augustin à l'attention du Centre d'Hébergement du Fargy, 2135 rue de la Terrasse-Cadieux, Québec (Qc), G1C 1Z2.