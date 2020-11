TANGUAY, Pierrette Chabot



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce de Saint-Georges, le dimanche 25 octobre 2020, est décédée à l'âge de 84 ans et 2 mois, madame Pierrette Chabot, épouse de feu monsieur Yvon Tanguay. Elle était la fille de feu Fernando Chabot et de feu Gabrielle Tanguay. Elle demeurait autrefois à Sainte-Justine.Les arrangements funéraires ont été confiés à la maison funéraireElle laisse dans le deuil ses enfants : Marco, Simon (Melisa Fillion) et Estelle ainsi que ses petits-enfants : Mathias et Léonie Tanguay, Marie-Pier Babin, Chelsea, Britanee et Noémie (les enfants de Melisa). Elle était la sœur de : feu André (Yolande Turmel), feu Rémi, feu Normand (Marielle Goudreau), feu Claudette, Gilles, feu Nicole, Micheline, Gilbert et Catherine. De la famille Tanguay, elle était la belle-fille de feu Simon Tanguay (feu Rose-Anna Audet) et la belle-sœur de : feu Rosée (feu Pamphile Chabot), feu Jean-Laval (feu Lorraine Bélanger), Lionel, feu Roch, feu René (feu Thérèse Carrier), Jacqueline (feu Paul-Émile Royer), Monique (feu Gilbert Couture), Simone (feu Roger Tanguay), Louisette et Marielle (Gaby Morin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis (es). La famille tient à remercier M. Michel Bernier, ainsi que son personnel de la résidence Rayon de Soleil de Saint-Prosper pour les bons soins prodigués. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier postal 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4.