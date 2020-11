PERRON, Jocelyn



Tu seras toujours avec nous, présent dans nos cœurs.À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 novembre 2020, à l'âge de 71 ans, entouré de l'amour de sa famille, après un courageux combat contre un adversaire sournois, est décédé monsieur Jocelyn Perron, retraité de la Laiterie Natrel. Il était l'époux de madame Danielle Doré, fils de feu Paul-Émile Perron et de feu Clothilde Filion. Il demeurait à St-Émile.La famille vous accueillera au, de 13h à 15h.Il laisse dans le deuil outre son épouse, sa fille Josée (Damien et Bastian Hue); son frère Richard (Francine Paré); ses sœurs: Yolande (Richard Auclair) et Diane (Michel Bisson); sa belle-sœur Louise Doré; son beau-frère Guy Doré; ses neveux et nièces: Nicholas (Chantal Dubois, Victor et Jennie), Tommy (Isabel Dagenais, Samuel et Maya), Kim et Francis; ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier toute l'équipe du CLSC de la Jacques-Cartier ainsi que le personnel du 4e étage de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour tous les bons soins et l'empathie démontrée à son égard et à sa famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380, rue du Pont, Québec (Qc) G1K 6M7, 418 524-2626.