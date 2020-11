CROTEAU, Richard



À l'Hôpital de Trois-Rivières, le 26 octobre 2020, à l'âge de 58 ans, est décédé M. Richard Croteau, fils de Jean-Guy-Croteau et Rita Therrien. Il demeurait à Saint-Agapit. Il laisse dans le deuil outre ses parents, ses enfants : Luc; Karine (Francis Martineau) sa petite-fille Rosalie; Simon (Patricia Dubois) et Jérôme (Kalian Mailloux), son frère et ses sœurs : Denis (Nicole Leclerc), Francine (Martin Fréchette), France (Denis Bédard), Diane (Serge Rhéaume), ses neveux, nièces : Mélany (Sébastien), Isabelle (Vincent) et Geneviève Croteau; Ludovick (Rose) et William Fréchette; David et Sandra Bédard ainsi que tous ses oncles, tantes, cousins, cousines et amis. La famille tient à remercier l'Hôpital de Trois-Rivières pour les bons soins prodigués à Richard ainsi que leur soutien. La famille recevra les condoléances à la maison funéraireà compter de 13h.