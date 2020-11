BÉRUBÉ, Dr Richard, MV



Au CHSLD de Saint-Apollinaire, le 2 novembre 2020, à l'aube de ses 84 ans, est décédé Dr Richard Bérubé, époux de madame Micheline Bolduc. Il demeurait à Lévis, anciennement de Saint-Vallier de Bellechasse où il a oeuvré comme médecin vétérinaire. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils: feu André (Nancy Chrétien), Marc (Melita Andrews) et Pierre (Marie-Josée Dion); ses petits-enfants: Jean-François (Anne-Shirley), William (Mélody), Samuel, Grace (Ryan), Lincoln, Alexandra (Philippe), Dalton, Carson et Griffin; ses frères et soeurs: feu Ulric (feu Gilberte Pelletier), feu Julienne (feu Marc-Aurèle Mailloux), Ghislaine, feu Rachel, feu Jean-Louis (Jacqueline Beaulieu), feu Antoine (Yvette Lamontagne), feu Réal (Rosanne Marquis), Marielle, feu Clément et Edmée Dubé; son beau-frère et sa belle-soeur de la famille Bolduc: Jean-Guy (Suzanne Brunelle), Louise (Michel Leclerc); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.et il sera inhumé au cimetière de Saint-Vallier de Bellechasse. La famille tient à remercier très chaleureusement le personnel du CHSLD de Saint- Apollinaire pour leur encadrement et l'excellence des soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Le Noël du Bonheur (https://www.jedonneenligne.org/lenoeldubonheur/).