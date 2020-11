GRENIER, Marc



Entouré de l'amour des siens à son domicile, le 27 octobre 2020, à l'âge de 60 ans, est décédé monsieur Marc Grenier, conjoint de madame Johanne Desjardins, fils de feu Évariste Grenier et de feu Marguerite Bergeron. Il demeurait à Lévis. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil, ses enfants : Noémie (Luc) et Judith (Joel); ses petits-enfants : Romy et Eli; sa sœur France et son frère Bernard; les filles et petites-filles de sa conjointe : Marie-Ève, Josianne, Charlotte, Béatrice et Victoria; la mère de ses enfants : Paule; sa nièce Geneviève et son neveu Jean-Philippe, ainsi que plusieurs ami(es). Des remerciements à Johanne, sa conjointe, d'avoir pris soin de lui jusqu'à la fin et de lui avoir permis une fin de vie paisible dans sa demeure. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc