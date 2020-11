JOLICOEUR, Philippe



À l'Hôpital général de Québec, jeudi le 22 octobre 2020 à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Philippe Jolicoeur, époux en première noce de feu Jacqueline Fortin et en seconde noce de feu Huguette Saint-Michel. Il était le fils de feu Clara Dodier et de feu Alonzo Jolicoeur.Les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 13 h,Dans l'intimité, l'inhumation auprès de son épouse, Huguette Saint-Michel, se fera après le service religieux au Cimetière Notre-Dame de Belmont. Il laisse dans la peine ses enfants : Lise, Michel (Christiane Brault), Alain (Michelle Gagnon) et Nathalie, ses petits-enfants : Nicholas (Clara), Alexandre, Élise (Jason), Éric (Karolyne), Guillaume (Noémie), Maëlle et Jérémy, ses arrière-petits-enfants : Zachary, James, Élyana-Rose et Malcom, son frère Germain (Denise Tremblay) et sa sœur Gisèle (feu Albert Vachon), ainsi que ses nombreux neveux et nièces et ses amis Maxellende Lemieux et Paul-Henri Fillion. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel de l'Hôpital général de Québec pour son dévouement et sa gentillesse de tous les instants. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale (FAIS) en spécifiant Hôpital général de Québec, 1, avenue Sacré-Cœur, bureau 108 est, Québec, Québec, téléphone : 418 691-0766, site web : www.fondationfais.org.