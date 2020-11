FORTIER, Thérèse



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 26 octobre 2020, à l'âge de 93 ans et 10 mois, est décédée Thérèse Fortier. Elle était la fille de Rosaire Fortier et de Emma Dion, la sœur de Camille, Alexandre (Jacqueline Plante) et Eliane qui tous l'ont précédée dans l'éternité. Elle laisse dans le deuil sa sœur Cécile (Roger Drolet), ses neveux: Jean Fortier et Matin Drolet; sa nièce Suzanne Drolet, ainsi que des cousins, des cousines et des ami(e)s très cher(e)s.La famille remercie le personnel et les résidents des Jardins Logidor pour les années heureuses qui ont précédé le décès de madame Fortier.La mise en terre des cendres se fera en privé. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix. Vos messages de condoléances peuvent être laissés au lien suivant : www.dignitequebec.com