LEFAIVRE, Richard



À son domicile, le 25 octobre 2020, à l'âge de 64 ans est décédé monsieur Richard Lefaivre, fils de feu dame Louise Demers et de feu monsieur Marcel Lefaivre. Originaire de Québec, il demeurait à L'Islet. Il laisse dans le deuil ses enfants Michel et Julie; leur mère Jeannine Lechasseur; ses sœurs et son frère: Monique, Hélène et Simon. Sont aussi affectés par son départ son beau-frère et ses belles-sœurs, ses neveux et ses nièces, ses cousins et ses cousines, autres parents et ami(e)s.où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 13 h 30.Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière paroissial.