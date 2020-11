LAFONTAINE, Céline



À La Guadeloupe, le 11 octobre 2020, est décédée à l'âge de 74 ans et 7 mois, Mme Céline Lafontaine, fille de feu Maurice Lafontaine et de feu Marguerite Caron, domiciliée à Thetford Mines et originaire de Sainte-Claire-de-Dorchester. Elle était la sœur de feu Jacques (feu Lucille Lachance), feu Pierre (Andrée Bourque), Nicole (Bernard Fecteau) et feu Danielle (Jacques Talbot). Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces : Marie-Josée Lafontaine (Jacques Lussier), Vincent Lafontaine (et ses enfants : Gabrielle et Madeline), Sarah Lafontaine (et ses enfants : Gaël et Adrien), Simon (Caroline Perron, ainsi que leurs enfants : Vincent, Noémie et Mathieu), Jérôme Fecteau et Olivier Fecteau; ses amies de longue date : Lucie, Lorraine et Pierrette ainsi que plusieurs autres parents et amis. Il n'y aura pas de période de condoléances publique. Un moment de recueillement aura lieu en privé, en présence de la famille immédiate seulement, à laL'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière de Sainte-Claire-de-Dorchester. La famille aimerait remercier bien sincèrement le personnel de la résidence Accès Santé Plus pour les attentions portées et les bons soins prodigués à Mme Lafontaine.