LANGLOIS, Françoise Jolicoeur



Aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 octobre 2020, à l'âge de 94 ans et 4 mois, est décédée madame Françoise Jolicoeur. Fille de feu Roméo Jolicoeur et de feu Marguerite Gagnon, elle était l'épouse de feu monsieur Jean-Louis Langlois et demeurait dans la paroisse du Christ-Roi à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Serge (Monique Michaud), Renée et Marc (Patrice Grenier); ses petits-fils : Yannick (Katerine Labrie) et Pascal (Renée-Ève Martineau), ses arrière-petits-enfants : Marianne, Alicia, Charlotte et Raphaël; ses frères et sœurs: feu Colette (feu Réal Cantin), feu Paul, feu Yvonne (feu Roger Picard), Janine (feu Eugène Roy), feu Sœur Fernande, feu Céline (feu Albert Lemelin), feu Raymonde (Léopold Turgeon), feu Jean (feu Gabrielle Lemieux), feu Anne-Marie (Léonard Badeau), Gérard (Régine Gravel) et Micheline (feu Georges Dion); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Langlois : feu Liliane (feu Léopold Simard), Suzanne (feu Raymond Chenard), feu Guy (feu Madeleine Landry), Michelle et feu Simon; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les soins prodigués tant à l'unité de courte durée en gériatrie qu'au centre des soins palliatifs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (https://fhdl.ca/faire-un-don/).à compter de 13h.