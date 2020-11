GUIMONT, Rose



À la Résidence Aviva, le 28 octobre 2020, à l'âge de 102 ans, est décédée madame Rose Guimont, épouse de feu Jean-Marc Guimont. Elle était la fille de feu Aurélie Lepage et de feu Georges Guimont. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Céline, Louise (Jacques Gagnon), Lucie (Ghislain Guimond), Alain (Joëlle Drouin), Andrée, Pierre (Christine Barthe); ses petits-enfants: François et Bernard, Marc-Étienne (Marie-Claude Bernier), Michaël (Catherine Caron), Louis et Jordane (Philippe Baril); ainsi que Nathan; son arrière-petit-fils et de nombreux neveux, nièces. Elle était la soeur de Laure, Florida (Léopold Arcand), Odilon (Simone Lajeunesse), Florence (Albert Mathieu) et de Cécile (Laurent Sansfaçon), tous aujourd'hui décédés. La famille remercie tout le personnel de la Résidence Aviva ainsi que celui du Domaine du Parc des Braves pour les bons soins prodigués au cours des dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à des causes qui lui étaient chères : la Société Alzheimer de Québec (https://societealzheimerdequebec.com/impliqez-vous/faire-un-don/) ou la Société canadienne du cancer (https://rubanrose.org/mimpliquer/dons/faire-un-don/don-en-lhonneur/)