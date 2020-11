PAPILLON, Jacqueline Cormier



Au Centre d'hébergement Champlain-Chanoine-Audet, le 23 octobre 2020, est décédée à l'âge de 90 ans, dame Jacqueline Cormier, épouse de feu monsieur Jean-Jacques Papillon. Elle était la fille de feu madame Aurélie Vigneault et de feu monsieur Alphé Cormier.Elle laisse dans le deuil ses deux filles: Louise (Yvon Bergeron) et Johanne (Denis Cossette); ses trois petites-filles : Caroline Drolet (Daniel Bouchard), Christine Drolet (Julien Gagnon), Annie-Pier Papillon-Cossette (Louis-Philippe Tétreault). Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs : Béatrice (Eugène Brulotte), Thérèse (Cyrille Nolin), Léo (Jeannine Letellier), André (Micheline Paquet), Lucille. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Papillon, des neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Champlain-Chanoine-Audet et le Dr Richard Blanchet pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 527-4294. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.