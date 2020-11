GAUDREAU, Gaétan



Au Centre d'hébergement de Montmagny, le 27 octobre 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Gaétan Gaudreau, époux de madame Jeannette Joubert. Il était le fils de feu monsieur Léonard Gaudreau et de feu dame Desneiges Boulet. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et amis à la salle commémorative duà compter de 12h.Les cendres seront déposées au Columbarium du cimetière de Montmagny.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Jeannette, ses frères et sœurs: feu Jean-Claude (feu Carmen Frigault, Marie-Andrée Gagnon), feu André (Odette Bouffard), feu Lily (feu Gilbert Chabot), Lise (Yves Bernatchez); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Joubert: Claudette, Lise, Pierre (Madeleine Thibault); ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et amis(e)s. La famille désire remercier le personnel du 2e étage du Centre d'hébergement de Montmagny, particulièrement Valérie, Catherine et Jean-François. Un merci spécial à Marie-Hélène Carrier pour l'attention apportée, ainsi qu'au Dre Annie Mercier pour la qualité des soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches ou à la Maison d'Hélène et/ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la