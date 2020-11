COUTURE, Camille



Au IUCPQ (Hôpital Laval), le 1er janvier 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Camille Couture, fils de feu madame Juliette St-Amand et de feu monsieur Louis-Philippe Couture. Il demeurait à Loretteville.Il était le frère de feu Richard (feu Jeannine Tremblay), feu Yvan (Thérèse Boutin), feu Alexandre (feu Suzanne Leblond), Yvette (feu Kenneth Langton), Colette (feu Maximilien Carrière), Roger (Jeannine Drolet) et feu Louise. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Partage Chrétien de Loretteville, 262 rue Racine, porte 5, Québec (Québec), G2B 2E6, téléphone : (418) 847-2433.