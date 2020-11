DÉRY, Gilles



Gilles Déry est décédé à l'âge de 85 ans mardi le 13 octobre 2020 à l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (Hôpital Laval de Québec). Il était le fils de feu Loyola Déry et de feu Rollande Ruel. Il demeurait à L'Ancienne-Lorette. Il laisse dans le deuil son épouse depuis 59 ans: Lorraine Larivée; ses quatre enfants: Suzanne (Michel Drolet), Louis (Nathalie Bouffard), René (Sylvie Côté) et Bruno (Lucie Latour); ses douze petits-enfants: Matthieu, Chloé, Alexandra, Jean-Philippe, Audrey-Anne, Steven, Patrick, Christina, Mathis, Gabrielle, Benoît et Catherine; ses sept arrière-petits-enfants, sa sœur Lorraine, ainsi que de nombreux parents et amis. Il était aussi le frère de feu Gilberte et de feu Loyola. La famille recevra les condoléances le samedi 7 novembre de 11h30 à 13h30 auNous tenons à remercier le personnel soignant de l'IUCPQ pour leur dévouement. Vos marques de sympathie pourront être exprimées en faisant un don à la Fondation de l'IUCPQ. Merci de ne pas envoyer de fleurs.Gilles : " La vie est toujours belle ! "Pour rendre hommage à M. Déry, vous pouvez visiter notre site internet : www.dignitequebec.com