FORTIN, Gabrielle



Le 17 octobre 2020, au Centre d'hébergement du Cap Saint-Ignace, à l'âge de 85 ans, est décédée Gabrielle Fortin, épouse de feu Fernand Blanchet, fille de feu Alphonse Amédée Fortin et de feu Rosalie Métivier. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Anne-Marie, Jean, Pascal (Alain Gauthier) et Jérôme (Réjean Livernois), ses petites-filles Laurie-Anne (Martin Samson) et Marjorie, et leur père Vincent Coulombe. Elle était la sœur de : feu Jeannette (feu Léo Boucher), feu André (décédé à l'âge de 9 ans), feu Yvonne (feu Raymond Boulay), feu Rosario (feu Rose-Édith Carrier), feu Hector (Réjeanne Fournier), Germaine (feu Marcel Rouleau), feu Camil (Angéline Lachance), feu Léonel (Suzanne Gaudreau), Simonne (Gabriel Fournier), André (Réjeanne Coulombe), Evelyne (Jean-Paul Samson), Claire (feu Charles Kaczkowski), Monique (Marcel Bossé), Annette (feu Léonard Marois), Luc (Marie-Andrée Bernier). De la famille Blanchet, elle était la belle-sœur de : feu Claude (Marie-Thérèse Guimont), Paul (Jeanne Nicole), Monseigneur Bertrand et Monique (André Coulombe). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et amis.La famille désire remercier le personnel du CHSLD de Cap Saint-Ignace pour les bons soins prodigués à Gabrielle. Jean, Pascal et Jérôme veulent aussi rendre hommage à leur grande sœur Anne-Marie pour sa présence inlassable auprès de Gabrielle pendant toutes ces années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayons d'espoir (pour l'achat d'équipement au CHSLD de Cap St-Ignace), 10 rue Alphonse, Saint-Fabien-de-Panet (Québec) G0R 2J0 ou à la Fondation Douglas : https://fondationdouglas.qc.caLa direction des funérailles a été confiée à la