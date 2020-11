CAUCHON, Jean-Robert



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 23 octobre 2020, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Jean-Robert Cauchon, fils de feu monsieur Camille Cauchon et de feu dame Marie-Ange Vézina. Il demeurait à Québec, autrefois de Château-Richer.L'inhumation suivra au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil son frère et ses sœurs: Pierrette (feu Gilles St-Laurent), feu Georgette (feu Charles-Auguste Lefrançois), Denise (Jacques Beaudoin), Pauline (feu Conrad Vézina), Céline (feu Émilien Marquis), Louise, feu René, Arthur, Nicole (Alan Funnel), feu André et Lucie (Richard Larocque); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement St-Augustin du 3e étage pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11000, rue des Montagnards, Beaupré, Qc G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationsab/. La direction des funérailles a été confié à la