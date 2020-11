LACOMBE, Langis



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 19 octobre 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Langis Lacombe, il était connu dans le monde de l'assurance comme représentant, enquêteur et directeur, époux de madame Louise Blais, fils de feu madame Simone Belleau et de feu monsieur Paul-Marcel Lacombe. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux filles: Marie-Claude (Janot Alain), Caroline (Alain Vigneault); ses petits-enfants: Véronique, Elizabeth et William leur père Richard Fecteau; Mathieu, Samuel, Amélie, et Jérémy; ses frères et sœurs: Jean-Yves (Marjolaine Carpentier), André (Huguette Gauvin), feu Madeleine (Jean Grenier), Liliane et Pierre; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blais: André (Diane Clusiau), Claudette (Clément Ferland), Michèle (Jocelyn Lavoie), Gaston (feu France Arial et France Savard), Céline (Jules Poulin), Daniel (Sylvie Savard); ses filleuls et sa filleule ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.Un remerciement spécial au personnel des soins palliatifs du Centre d'hébergement Charlesbourg, ainsi que le CLSC de Beauport, et ses grands amis Paul Cauvier, Gérald Dufour et Robert Dupont qui l'ont supporté tout le long de sa maladie sans oublier sa sœur Liliane qui a été d'un dévouement exceptionnel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec Téléphone: 418 683-8666 Site web: www.cancer.ca