GOSSELIN, Paul-Raymond



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 28 octobre 2020, à l'âge de 67 ans, est décédé M. Paul-Raymond Gosselin, fils de feu M. Jean-Thomas Gosselin et de feu dame Madeleine Levasseur. Il demeurait à Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraire, de 11h à 11h50.et de là au cimetière de Boischatel.Il laisse dans le deuil sa sœur: Raymonde (Michel Bélanger); ses neveux et nièces: Simon Bélanger (Valérie Contant-Arsenault), Myriam Bélanger (David Charette) et Christian Bélanger (Kim Bouchard); ses petits-neveux et petites-nièces: Anouck, Julie, Gabriel, Héloïse, Alexandre, Estelle, Evan, Liam et Norah; ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 av. Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3, par téléphone au 1(888) 939-3333 / site internet : www.cancer.ca