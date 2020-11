BÉRUBÉ, Camille



Au CHSLD Chanoine-Audet, le 25 octobre 2020, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Camille Bérubé, époux de feu madame Yvette Dallaire, fils de feu monsieur Léon Bérubé et feu madame Rose-Emma Drapeau. Il demeurait à Lévis et autrefois à St-Nicolas. Il laisse dans le deuil ses enfants : Brigitte, Gaétane, Mario (Patricia Tanguay), Carole et Lucie (Marc Bonneau); ses petits-enfants : Alexandre (Marie-Ève Gobeil), Pascale (Antoine Berthelot), Christian, Sophie (Jason Bradley), Marie-Hélène (François-Xavier Mousseau), Laura, Justine et Julie (Derek Morneau); ses huit arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs : Monique (feu Raymond Bérubé), feu Pierre (Bernadette Bérubé), Hélène (feu Raymond Fortin), Thérèse (Jean-Marc Caron) et feu Marcel; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dallaire : feu Jean-Marie (feu Gabrielle Tremblay), feu Laurette (feu Emmanuel Bonsaint), feu Gisèle (feu Ernest Fortin), feu Carmelle (feu Gérard Simard), Ghislaine (feu Marcel Maltais), Madeleine (feu Georges Lalancette) et feu Jean-Guy (feu Line Nadeau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du pavillon d'Youville du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par l'envoi de fleurs à la famille ou par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera auà compter de 9h.et de là au cimetière de St-Nicolas.