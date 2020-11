TURCOTTE, Noël



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 octobre 2020, à l'âge de 85 ans et 10 mois, est décédé monsieur Noël Turcotte, époux de dame Gertrude Boissonneault. Il demeurait à Saint-Isidore. La famille vous accueillera à la maison funérairede 9 h 30 à 10 h 50.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Pierre, Guylaine, Pascal; ses petits-enfants: Cédric et Chloé Turcotte, Vanessa, Kévin et Jordan Gosselin et Ann- Sophie Turcotte; ses frères et soeurs Turcotte: (feu Edmond Delipha (feu Gertude Bégin), feu Claire-Hélène (feu Simon Grégoire), feu Jeanne-d'Arc (feu Raymond Goulet), feu Marie-Paule (feu Florent Dumont), feu Lionel, feu Laval (Jeannette Demers), feu Rachelle (Marc Larose). Ses beaux-frères et belles-sœurs Boissonneault: feu Rollande (feu Eugène Nadeau), feu Géraldine, feu Donatien (feu Jacqueline Boutin), Irma (feu Benoit Dubreuil), feu Rita (Armand Gourde), feu Ludovic frère du TSS, feu Herman (Jeannine Marcotte), Roger (Léona Roy), Rachelle (feu Paul Vallée), feu Éva (feu Guy Rhéaume), feu Marie-Louis (Madeleine Grenier) et feu Anne-Marie (feu Lauréat Brochu). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la