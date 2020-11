MICHAUD, Magella



Au CHSLD de Chauffailles, le 31 octobre 2020, à l'âge de 100 ans et 10 mois, est décédée dame Magella Michaud, épouse en premières noces de feu M. J. Aimé Dumas et en secondes noces de feu M. Désiré Caron, fille de feu M. Thomas Michaud et de feu dame Laura Pineault. Elle demeurait à Rivière-du-Loup et native de Saint-Épiphane. La famille recevra les condoléances au funérariumle samedi 7 novembre de 19 h à 21 h 30 et le dimanche, jour de la cérémonie d'adieu, à compter de 10 het de là, au cimetière de Saint-Épiphane. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Pierre (Clotilde Ouellet), Daniel (Joanne Viau), Michèle, Lise (Marcel Lévesque), Alain (Carole Bouchard), René (Thérèse Giguère), Léonard (France Guénette), Hélène (feu André Élie), Sylvain (Chantal Cazeault) ; Céline Martin (André Dubreuil) ; ses petits-enfants : Nathalie, Éric, Steve, Caroline, Geneviève, Marc-Antoine, Karyn, Christian, Dave, Yannick, Martine, Isabelle, Katherine, Maxime, Sébastien, Laurence, feu Isabelle, Yann ; ses arrière-petits-enfants : Charles-Antoine, Raphaëlle, Leigh-Anne, Alex, Laurent, Alicia, Élizabeth, Annabelle, Félicia, Donovan, Nathaniel, Mathis, Émy, Méliane, Mathieu, Lauralie, Xavier, Angélique. Elle était la sœur de : feu Jean-Marie (feu Lina Paré), feu Ange-Aimée (feu Lauréat Paré), sr Murielle r.s.r., feu Pierre-Paul, sr Pierrette r.s.r., feu Arthur (Normande Boulay), feu Fernand (feu Mariette Beaulieu). Sont aussi affectés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s des familles Michaud, Dumas et Caron. La famille remercie les membres du personnel soignant du CHSLD de Chauffailles pour leur dévouement, leur support et la qualité des soins prodigués à Mme Michaud. Les services professionnels ont été confiés à la :