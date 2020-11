PAQUET, Raynald



Au CHUM à Montréal, le 2 octobre 2020, à l'âge de 56 ans, est décédé monsieur Raynald Paquet, conjoint de madame Anne Clavet, fils de feu monsieur Raymond Paquet et de madame Linette Grenier. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean-Chrysostome. Outre sa mère et sa conjointe, il laisse dans le deuil ses fils: Alexandre et Nicholas; sa sœur Sylvie et son frère Marc (Brigitte Gourd); sa belle-mère madame Claire Lachance Clavet ainsi que son beau-frère Marc Clavet (Andréa Klus). Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces: Tanya Paquet (Sébastien Fournier), Francis Matte, Annabelle Paquet, Marianne Clavet, Marilou et Jade Laliberté; ses petits-neveux: William et Aiden Fournier; ainsi que plusieurs cousins, cousines, oncles, tantes, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les médecins traitants et l'équipe en gastroentérologie qui ont cru au projet de greffe. Un merci particulier à l'équipe de soins du CHUM de Montréal pour leur délicatesse exemplaire et leur humanisme à l'égard de Raynald dans les derniers jours de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera au complexeà compter de 13h30.