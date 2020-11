NOËL, Jacqueline



À l'hôpital l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska, le 26 octobre 2020, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Jacqueline Noël, fille de feu Rollande Leclerc et de feu Louis-Joseph Noël, conjointe de feu Yves Leblond. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 7 novembre 2020, de 8h30 à 11h.Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Huguette (Jean-Marc Paquet), Jacques (Hermance Grimard), feu Jean-Guy (Lise Bourbeau), feu Marcel (feu Lorraine Laliberté), Raymond, Léo (Diane Charland), Thérèse, Margot; ses neveux et nièces qui ont tous compté à ses yeux avec qui elle a partagé plusieurs moments privilégiés: Sylvain Paquet, Josée Paquet, Judith Paquet, Érick Noël, Sébastien Noël, Catherine Noël, feu Martin Noël, France Noël, Nancy Noël, Isabelle Noël, Mélanie Noël, Indy Noël, Hugo Noël sans oublier leur conjoint(e) et les enfants ainsi que plusieurs parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant du CLSC de l'Érable, qui se déplaçait à domicile, pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625, du Président-Kennedy, Montréal, H3A 3S5, 514 861-9227.