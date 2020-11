TREMBLAY, Benoit



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 29 octobre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Benoit Tremblay, époux bien-aimé de dame Denise Carrier. Il était le fils de feu monsieur Denery Tremblay et de feu dame Maria Bérubé. Il demeurait à L'Ange-Gardien.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité avant la liturgie, soit de 13h à 14h. Les cendres seront déposées au columbarium Marie Fitzbach de Beauport sous la direction desIl laisse dans le deuil outre son épouse Denise, sa belle-sœur: feu Adrien Tremblay (Françoise Côté) et il était le frère et beau-frère de feu Léo, feu Carmen (feu Arthur Bédard), feu Lucien, feu Robert, feu Louise Carrier et feu Aline Carrier (feu Guy Chavanel); ses neveux et nièces: Johanne Bédard (Marcel Huot), Richard Bédard (Odette Blanchet), Réjean Bédard (Marie Rainville), Marlène Tremblay, Guylaine Tremblay (Bertrand Racine), Christine Tremblay (Carl Desgagnés), Richard Wagner (Nathalie Proulx), Jacques Wagner (Hong Lin), Nancy Wagner (Gino Marsh), Pierre Chavanel (Annie Cauchon), Luc Chavanel et il était l'oncle de feu Alain Bédard. Il laisse également plusieurs petits-neveux et petites-nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille remercie sincèrement les docteurs Caroline Kockuyt et Pierre Boutet, le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré ainsi que l'équipe des soins à domicile du CLSC pour la qualité des soins prodigués à Benoit. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/