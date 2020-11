JAUVIN, Dollard



À la Résidence Du Précieux-Sang, est décédé le 3 novembre 2020, à l'âge de 96 ans, monsieur Dollard Jauvin, fils de feu monsieur Joseph Jauvin et de feu madame Delvina Duchaine. Il était l'époux de feu madame Rita Tremblay. Il demeurait à Lévisde 14h à 16h.Il laisse dans le deuil ses enfants : Serge (David Toro), Daniel (Jocelyne Lavoie), feu Sylvain, Christine (Gérald Mathieu), Rénald (Clémence Roy); ses petits-enfants : Isabelle, Amélie, Roxanne, Kéven, Marie-Élaine, Raphaël et Olivier ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CLSC Lévis et celui de la Résidence Du Précieux-Sang pour les bons soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 683-8666.