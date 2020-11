ADAM GAUDREAU TRZÓPEK Maria

ADAM GAUDREAU TRZÓPEK

Au Centre d'hébergement de Montmagny (Foyer d'Youville), le 28 octobre 2020, à l'âge de 98 ans et 9 mois, est décédée madame Maria Adam, épouse en premières noces de feu monsieur Odilon Gaudreau et en deuxièmes noces de feu monsieur Thomas Trzópek. Originaire de Saint-Paul-de-Montminy, elle demeurait à Montmagny et a demeuré plusieurs années à Cap-Saint-Ignace. Elle était la sœur et la belle-soeur de: feu Gérard (feu Carmelle Forget, feu Rolande Lapointe, feu Alberta Thibault), feu Simone (feu Aimé Dugal), feu Paul-Maurice (feu Lucia Labbé), feu Marius (feu Anna-Marie Lemelin), Marie-Berthe (feu Aimé Noël) et feu Adéline (feu Jean-Paul Gaudreault). Sont aussi affectés par son départ, les membres des familles Gaudreau et Trzópek, ses neveux, nièces, autres parents et amis(es). De sincères remerciements sont adressés à tout le personnel ayant œuvré à la Résidence Marcelle-Mallet où elle a demeuré durant 20 ans. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Cap-Saint-Ignace, 1 Place de l'Église, Cap-Saint-Ignace (Québec), G0R 1H0 ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350 boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8, https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/ Des formulaires seront disponibles au salon.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairevendredi 6 novembre 2020, jour des funérailles, à compter de 12h30.suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny.