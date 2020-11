POULIN, Mendoza



Au CHSLD de Sainte-Marie, le 16 octobre 2020, à l'âge de 87 ans et 10 mois, est décédé M. Mendoza Poulin, époux de feu Pauline Poulin. Il demeurait à Frampton.La direction a été confiée à laIl laisse dans le deuil ses enfants: Lise (Guy Durand), Roger (Marie-Josée Roy), Daniel (Nadia Malick), Édith (Denis Gignac) et Dorisse (Gino Doyon); ses petits-enfants: Martin, Éric, Stéphanie, Yanrick et Kélyane; il était le frère de Gisèle (feu Robert Roy), Denis (Madeleine Madore), Réal (Irène Lessard), Laval (Fernande Lessard) et Jean-Guy (feu Mariette Duford); il était le beau-frère de feu Philippe (feu Clarence Gravel), feu Thérèse (feu Maurice Fleury), feu Henri (feu Lucette Bisson), feu Albert (feu Colette, Gertrude Ruest), feu Normand, Véronique (feu Laurent Roy), feu Céline (feu Ovila Cloutier), Carmelle (Jean-Noël Lévesque), Paul-Émile (feu Hélène Dulude, feu Christiane Bellefleur) et Jean-Marc (Yvette Harmon); il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier tout le personnel du CHSLD de Ste-Marie pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec (6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal, H1N 1C1) : https://poumonquebec.ca/