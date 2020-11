MASSÉ, Jean-Marc



À Québec, le 8 octobre 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Jean-Marc Massé, entouré de sa femme et de ses trois filles, bercé par leur amour et leurs caresses, à l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie. Il était le fils de feu dame Rolande Bouchard et feu monsieur Louis-Philippe Massé.La famille vous accueillera aule vendredi 6 novembre 2020 de 19 h à 21 h.Outre son épouse bien-aimée Thérèse Bédard, il laisse dans le deuil ses trois filles: Martine (Sébastien Morais), Valérie (Patrice Chabot), Cynthia (Pascal Dussault) et ses cinq petits-enfants: Jade, Jacob, Emmanuelle, Victor et Justine. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Francine, Dorothée (Jean-Claude Tallon), Jocelyn (Colette Carrier), Alain, Raymonde, feu André, Marjolaine (feu Gilles Gagnon), Michel (Gisèle Morin); ses beaux-frères: Daniel Bédard (Johanne Talbot) et Alain Bédard (Johanne Drolet); ainsi que de nombreux neveux et nièces et ses amis Robert Cinq-Mars et Hélène Roy. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer à fqc.qc.ca. Pour ceux et celles qui le désirent, des messages de sympathie peuvent être transmis à l'adresse suivante : gsreception@athos.ca.