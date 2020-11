SAMSON, Florent



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 octobre 2020, à l'âge de 89 ans et 4 mois, est décédé monsieur Florent Samson, époux de madame Thérèse Henry, fils de feu dame Edwidge Hallé et de feu monsieur Adolphe Samson. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil outre son épouse Thérèse qui fut d'un grand soutien au fil des 60 dernières années, ses filles : Josée (Gilles Cadieux), Léna (Yves Gingras) et Sophie (Jean-Pierre Hervé); ses petits-enfants : Geneviève (Guillaume Brunet), Etienne (Emma Kadjia-Chassé), Justine et Sarah; ses filleuls : Alain Gagnon (Michelyne Ouellet) et Odette Hervieux; ses beaux-frères et belles-sœurs : Adeline Henry (Ernest Verret), Emilienne (Denis Arsenault), Louisa (Rémi Audet) et Claudette (Raynald Danis). Il est parti rejoindre ses frères Jean-Paul et Jean-Marc, sa sœur Monique (Réal Hervieux) et ceux qui nous ont quittés, sans oublier ses cousins, cousines, neveux, nièces et tous les membres des familles Samson, Hallé, Gagnon avec qui les traditionnelles fêtes familiales étaient empreints de fraternité et de rires chaleureux. Cher papa, papi, ton passage sur cette terre tu l'as marqué par tes qualités exceptionnelles d'homme travaillant et passionné de ton métier d'étalagiste-décorateur dont tu as su briller. Artiste, amateur de jazz et de musique, habité par une créativité sans borne et pourvu d'une grande sensibilité. Un héritage reçu que nous préserverons précieusement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de messes.