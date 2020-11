LEMAY, Monique Pépin



Dieu existe et il t'aime comme tu l'aimes! Maman Monique, tu peux marcher sur les étoiles, retrouver tes amours et guider tes proches avec ta grande bienveillance comme tu l'as toujours fait.À Saint-Nicolas, à son domicile le 1er novembre 2020, est décédée madame Monique Pépin Lemay à l'âge de 95 ans. Elle était l'épouse de feu Clément Lemay, autrefois de Sainte-Croix de Lotbinière. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Jocelyne et Jean-Marie Bernier, feu Madeleine et feu Gaston Vallières, Raymonde et Jeannot Guillemette, Nicole et Vital Nault, Yvon et Lise Dubé, Suzanne et Guy Auger, Gaétane et Robert Samson, Denyse et Daniel Lepage, Jean-Claude; ses petits-enfants: Christian et Marie- Hélène, Daniel et Karine, Yanie et Audy, Michel, Maureen et Marc, Joël et Geneviève, Marc et Coralie, Ugo et Josyane, Stéphan et Natacha, Gaétan et Marie-Eve, Marie-Claude et Jean-Sébastien, Emmanuel, Pierre-Luc, Marie-Josée et Luca, Johanne et Marc, Normand et Griselda, Nicolas et Geneviève, Jean-François et Jeanne, Martin, Raphaël et Ann, Marie-Pier et Martin, Audrey et Étienne, Maud et Mathieu; 29 arrière-petits-enfants: Camélia, Nathan, Maxime, Annabelle, Xavier, Noémie, Samuel, Grégoire, Jeanne, Laura, Francis, Anthony, William, Rosalie, Johannie, Alexandra, Maïka, Céleste, Logan, Émile, Gabrielle, Alexander, Philippe, Marianne, Frédérique, Éloi, Florence, Alexandre, Antoine; et tous les neveux et nièces des familles Pépin et Lemay.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire