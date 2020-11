RONDEAU BROUSSEAU, Claire



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 octobre 2020, à l'âge de 87 ans et 11 mois, est décédée madame Claire Rondeau, épouse de feu monsieur Yvan Brousseau. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Yves (Lucie Couturier), Jean-Marc (Céline Lavallée), Céline (Sylvain Ruel), François, Claudine (Jacques Labrie) et Josée (Jocelyn Carrier); ses petits-enfants : Sébastien, Christian, Guy, Mathieu, Julien, Charles, Patricia, Mélanie, Julie, Cindy, Marie-Christine, Marc-Olivier, Johanie, Jean-Christophe, Jacob ainsi que leurs conjoints (es), de même que ses 20 arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil sa sœur Gisèle Rondeau (Raymond St-Pierre), son frère Benoit Rondeau (Marie-Paule Brousseau), sa belle-sœur Claudette Laprise, ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 13 novembre 2020, de 9 h 30 à 11 h.Sincères remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis et du CLSC de Lévis ainsi qu'au Dr Serge Vincent pour leurs bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), téléphone : 418 656-4999, site web : www.fondation-iucpq.org.