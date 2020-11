FORTIN, Suzanne Deschênes



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 octobre 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Suzanne Deschênes, épouse de feu monsieur Gérard Fortin. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Charlotte, Christine, feu Chantal, feu Marie-Ève, feu Marc, feu Valérie et Guy (Marie-Josée Marcoux); ses petits-enfants: Olivier et Corinne; ses frères et soeurs: feu Léa (feu Donat St-Pierre), feu Élianne (feu Lucien Descent), feu Laurette (feu Hector Deschênes), feu Cécile, feu Gilberte, feu Thérèse (feu Irené Robichaud), feu Irène (feu Luc Deschênes), feu Luc (feu Jeannine St-Pierre), Paul (Lisette Thériault), feu Jean (Colette Gauvin) et Henri (Yvette Bélanger); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Fortin: feu Moïse (Anne-Marie Gosselin), feu Edouard (feu Lucia Desrosiers), feu Jeanne D'Arc (feu Bruno Beaulieu), Thérèse, feu Jeannette (feu Jean-Paul St-Pierre), feu Camille (Gabrielle Guay), feu Lucien (feu Thérèse Mercier), feu Bertrand (Marie Labonté), Jacques (Francine Jean), Lucette (feu Roger Plante), feu André (Jeannette Caron), Léopold (feu Pauline St-Amant), Nicole (René Amyot) et Denise (Gilles Gaudreault); plusieurs neveux et nièces, en particulier Danielle St-Pierre et Suzanne Descent, ainsi que sa petite-nièce Marise Jolicoeur, ses autres parents et ses amies Pierrette et Huguette. Des remerciements au personnel du CLSC, aux médecins et infirmières de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués, de même qu'à notre fidèle Gaston, toujours prêt à nous aider. Merci également à Nicole, notre voisine qui est venue garder à quelques reprises. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (https://www.coeuretavc.ca/). La famille vous accueillera auà compter de 9h.