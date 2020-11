VÉZINA, Cécile Tremblay



C'est par une journée lumineuse, le 31 octobre 2020, que nous a quittés une mère exceptionnelle. Elle est partie tout doucement, sans grand bruit, comme elle a toujours vécu. C'était une mère généreuse, une femme au cœur immense, toujours attentive aux besoins des membres de sa famille et de son courage. Même à son âge avancé, c'était une femme de tête dotée d'une force de caractère ainsi que d'une mémoire phénoménale. Elle était l'épouse de feu Richard Vézina. Elle sera regrettée par ses enfants: Marcel (Diane Morel), Lise (Pierre Chassé), Denis, Francine (Daniel Vachon), Lucien (Johanne Gravel) et Louis (Johanne Dorion); ainsi que par ses petits-enfants: Simon-Louis, Catherine (Étienne Giroux), Mathieu (son filleul), Jean-Sébastien (Martine Lehouillier), Nicolas, Andréanne, Marianne (Guy Labbé), Stéphanie (Denis Bélanger), Émilie (Guillaume Avoine), Audrey et ses arrière-petits-enfants: Kate, Jacob, Mya, Maude et Rose. Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux et nièces, ainsi que des amis de la famille, notamment Richer Turmel et Hélène Vézina. La covid-19 aura eu raison de cette femme forte, qui aimait tant la vie.Les membres de la famille tiennent à souligner l'excellence des soins reçus de la part du personnel du 2e étage du CHSLD du Fargy. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Notre-Dame-de-la-Nouvelle-France paroisse de Château-Richer (site Internet paroissendnf.org). La direction des funérailles a été confiée à la